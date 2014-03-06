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Все из: АИС

КрАСЗ останавливает выпуск автомобилей

КрАСЗ останавливает выпуск автомобилей

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В связи с приостановкой производства автомобилей на КрАСЗ сократят половину работников, оставшиеся будут заниматься переоборудованием автомобилей ООО «Производственное объединение «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящее в группу компаний «АИС», с 1 августа приостанавливает выпуск автомобилей.


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УкрСиббанку не удается вернуть заем, выданный АИС

УкрСиббанку не удается вернуть заем, выданный АИС

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УкрСиббанку, который выдал корпорации кредиты на $100 млн., не удается взыскать задолженность ни с заемщика, ни с поручителей Апелляционный суд Киева отказал УкрСиббанку в иске к совладельцам корпорации АИС народным депутатам Василию Полякову и Дмитрию Святашу, которые являются поручителями по


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АИС обвинила представителей кредиторов в блокировании работы компании

АИС обвинила представителей кредиторов в блокировании работы компании

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Группа компаний АИС народных депутатов Дмитрия Святаша и Василия Полякова (Партия Регионов) вчера публично обвинила компанию DCH предпринимателя Александра Ярославского в попытке незаконного получения контроля над АИС. В DCH заявили, что обвинения ложны, и компания лишь


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