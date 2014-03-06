В связи с приостановкой производства автомобилей на КрАСЗ сократят половину работников, оставшиеся будут заниматься переоборудованием автомобилей ООО «Производственное объединение «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящее в группу компаний «АИС», с 1 августа приостанавливает выпуск автомобилей. Читать далее
УкрСиббанку, который выдал корпорации кредиты на $100 млн., не удается взыскать задолженность ни с заемщика, ни с поручителей Апелляционный суд Киева отказал УкрСиббанку в иске к совладельцам корпорации АИС народным депутатам Василию Полякову и Дмитрию Святашу, которые являются поручителями по Читать далее
Группа компаний АИС народных депутатов Дмитрия Святаша и Василия Полякова (Партия Регионов) вчера публично обвинила компанию DCH предпринимателя Александра Ярославского в попытке незаконного получения контроля над АИС. В DCH заявили, что обвинения ложны, и компания лишь Читать далее