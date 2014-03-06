УкрСиббанку, который выдал корпорации кредиты на $100 млн., не удается взыскать задолженность ни с заемщика, ни с поручителей Апелляционный суд Киева отказал УкрСиббанку в иске к совладельцам корпорации АИС народным депутатам Василию Полякову и Дмитрию Святашу, которые являются поручителями по