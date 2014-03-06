Слободской край Минобразования рекомендует закрыть учебные заведения в Украине до 8 марта. От этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. «Принимая во внимание решение кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и Читать далее
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман Пресс-служба Кабмина Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт начального образования. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua. Нововведения будут применяться с 1 сентября 2018 года для Читать далее