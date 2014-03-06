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Все из: образование

Уже прикрутили: Минобразования рекомендует закрыть учебные заведения в Украине до 8 марта

Уже прикрутили: Минобразования рекомендует закрыть учебные заведения в Украине до 8 марта

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Слободской край Минобразования рекомендует закрыть учебные заведения в Украине до 8 марта. От этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. «Принимая во внимание решение кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и


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Кабмин утвердил новый стандарт начального образования

Кабмин утвердил новый стандарт начального образования

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман Пресс-служба Кабмина Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт начального образования. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua.  Нововведения будут применяться с 1 сентября 2018 года для


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