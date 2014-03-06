Слободской край Минобразования рекомендует закрыть учебные заведения в Украине до 8 марта. От этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. «Принимая во внимание решение кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и