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Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке

Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке

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Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке  UBR.ua — Украинский Бизнес Ресурс Full coverage Источник


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«Мираторг» запустил интернет-магазин

«Мираторг» запустил интернет-магазин

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Мясную продукцию производителя и другие продукты пока можно заказать только в Москве   Один из крупнейших в России производителей мяса «Мираторг» запустил интернет-магазин собственной продукции.  В ассортименте интернет-магазина — мясо, колбасы, полуфабрикаты, бургеры, чай, замороженные овощи


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