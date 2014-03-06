Мясную продукцию производителя и другие продукты пока можно заказать только в Москве Один из крупнейших в России производителей мяса «Мираторг» запустил интернет-магазин собственной продукции. В ассортименте интернет-магазина — мясо, колбасы, полуфабрикаты, бургеры, чай, замороженные овощи