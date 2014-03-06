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Все из: Апостроф

Интернет-магазин «Стандартпарк»: надежный поставщик для розницы и опта

Интернет-магазин «Стандартпарк»: надежный поставщик для розницы и опта

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четверг, 22 февраля 2018, 09:24 Новости компаний Бренд «Стандартпарк» известен в Украине не только отменным качеством всей линейки продукции, но и огромным выбором. Бренд «Стандартпарк» известен в Украине не только отменным качеством всей линейки продукции, но


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Соучредитель ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик о том, как работают «электронные деньги» украинских сотовых операторов

Соучредитель ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик о том, как работают «электронные деньги» украинских сотовых операторов

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среда, 21 февраля 2018, 10:24 Новости компаний В 2017 году одновременно двумя операторами сотовой связи (Lifecell и Vodafone) был запущен сервис, предоставляющий украинцам возможность оплачивать услуги посредством мобильных устройств. Своим мнением о том, как работают электронные


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