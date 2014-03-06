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Все из: FORBES

«В любом списке чувствую себя неуютно. И в «Форбсе» тоже»

«В любом списке чувствую себя неуютно. И в «Форбсе» тоже»

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Forbes опубликовал топ-20 самых дорогих компаний Рунета

Forbes опубликовал топ-20 самых дорогих компаний Рунета

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10:28 21/02/2018 Forbes назвал самые дорогие компании Рунета. Топ-20 опубликован на сайте издания.  На первом месте оказался «Яндекс» с капитализацией в 12,38 миллиарда долларов. За три квартала 2017 года на интернет-рекламе компания заработала 63,5 миллиарда рублей. Вторую строчку рейтинга занимает


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