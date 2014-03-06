В Европейском Союзе хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела бы полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Об этом в интервью УНИАН заявила Читать далее
Из открытых источников Украине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. «Мы Читать далее
Петр Порошенко и Фредерика Могерини Официальное интернет-представительство Президента Украины В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии, представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Фредерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Встреча Читать далее