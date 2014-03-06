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Все из: Могерини

У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, — Могерини

У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, — Могерини

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В Европейском Союзе хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела бы полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Об этом в интервью УНИАН заявила


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Могерини: Украина должна удвоить работу в сфере борьбы с коррупцией

Могерини: Украина должна удвоить работу в сфере борьбы с коррупцией

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Из открытых источников Украине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. «Мы


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Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии Фредерикой Могерини

Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии Фредерикой Могерини

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Петр Порошенко и Фредерика Могерини Официальное интернет-представительство Президента Украины В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии, представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Фредерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Встреча


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