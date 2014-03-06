Сергей Клюев и Елена Лукаш Послы ЕС сегодня, 28 февраля, исключили из санкционного списка экс-главу Минюста Украины Елену Лукаш и депутата Сергея Клюева. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Читать далее
Открытый источник Европейский Союз может исключить из санкционного списка экс-министра юстиции Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева. Об этом в своем Twitter написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Читать далее