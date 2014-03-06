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Лукаш и Клюева исключили из санкционного списка Евросоюза

Лукаш и Клюева исключили из санкционного списка Евросоюза

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Сергей Клюев и Елена Лукаш Послы ЕС сегодня, 28 февраля, исключили из санкционного списка экс-главу Минюста Украины Елену Лукаш и депутата Сергея Клюева. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе


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Евросоюз может снять санкции с Лукаш и Клюева, – журналист

Евросоюз может снять санкции с Лукаш и Клюева, – журналист

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Открытый источник Европейский Союз может исключить из санкционного списка экс-министра юстиции Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева. Об этом в своем Twitter написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена


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