Общий объем инвестиций в украинские IТ-компании в 2017 году составил $265 млн, что в 3,3 раза (на 231%) выше этого показателя в 2016 году. Читайте также: Экспорт компьютерных услуг в Украине в 2017г вырос на 7,6%
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Общий объем инвестиций в украинские IТ-компании в 2017 году составил $265 млн, что в 3,3 раза (на 231%) выше этого показателя в 2016 году. Читайте также: Экспорт компьютерных услуг в Украине в 2017г вырос на 7,6%
Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики в этом году на уровне 3-3,5%. При этом МВФ считает, что этого недостаточно для преодоления отставания в развитии экономики и улучшения стандартов жизни в стране. Об этом заявил представитель МВФ