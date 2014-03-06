Фото Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images
Решение Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» спровоцировало новую газовую войну между Украиной и Россией. Шведский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Читать далее
Москва, 1 марта. Глава государства Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сказал, что России нужна экономика с темпами роста выше мировой. Именно наращивание потенциала экономики страны является главным источником финансирования, считает президент. «Нам нужна экономика с Читать далее