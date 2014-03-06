Москва, 1 марта. Глава государства Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сказал, что России нужна экономика с темпами роста выше мировой. Именно наращивание потенциала экономики страны является главным источником финансирования, считает президент. «Нам нужна экономика с