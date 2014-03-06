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Россия погружается в газовые и молочные войны

Россия погружается в газовые и молочные войны

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Фото Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images Решение Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» спровоцировало новую газовую войну между Украиной и Россией. Шведский арбитраж обязал «Газпром» выплатить


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Путин: Нам нужна экономика с темпами роста выше мировой

Путин: Нам нужна экономика с темпами роста выше мировой

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Москва, 1 марта. Глава государства Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сказал, что России нужна экономика с темпами роста выше мировой. Именно наращивание потенциала экономики страны является главным источником финансирования, считает президент. «Нам нужна экономика с


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