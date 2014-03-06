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Все из: Рада

Угроза или спасение: как мигранты влияют на экономику Украины

Угроза или спасение: как мигранты влияют на экономику Украины

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Украинцы стали меньше пересылать денег из-за границы и больше — внутри страны, подсчитали специалисты Национального банка. Но при этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе. А вот отток валюты


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Порошенко призвал Раду в ближайшее время назначить двух судей КСУ по своей квоте

Порошенко призвал Раду в ближайшее время назначить двух судей КСУ по своей квоте

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Порошенко Українське фото Президент Украины Петр Порошенко настаивает на скорейшем назначении Верховной Радой двух судей Конституционного суда (КСУ) по своей квоте. Об этом Порошенко заявил на церемонии принятия присяги двумя новоназначенными судьями КСУ. «Я хотел бы


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Инвестиции в экономику Украины выросли на 22%

Инвестиции в экономику Украины выросли на 22%

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Капитальные инвестиции в Украине за 2017 г. выросли на 22,1%, до 412,8 млрд грн., по данным Государственной службы статистики. Капитальные инвестиции за 2017 г. уменьшились в Киевской обл. на 5,9%. Наибольшее увеличение капинвестиций в Херсонской обл.


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