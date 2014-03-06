Украинцы стали меньше пересылать денег из-за границы и больше — внутри страны, подсчитали специалисты Национального банка. Но при этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе. А вот отток валюты Читать далее
Порошенко Українське фото Президент Украины Петр Порошенко настаивает на скорейшем назначении Верховной Радой двух судей Конституционного суда (КСУ) по своей квоте. Об этом Порошенко заявил на церемонии принятия присяги двумя новоназначенными судьями КСУ. «Я хотел бы Читать далее
Капитальные инвестиции в Украине за 2017 г. выросли на 22,1%, до 412,8 млрд грн., по данным Государственной службы статистики. Капитальные инвестиции за 2017 г. уменьшились в Киевской обл. на 5,9%. Наибольшее увеличение капинвестиций в Херсонской обл. Читать далее