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В Украине зарегистрировались 742 миллионера

В Украине зарегистрировались 742 миллионера

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В Украине зарегистрировались 742 миллионера  Depo.ua В Украине 742 миллионера — ГФС  Зеркало недели В Украине насчитали 742 миллионера  Телеграф Full coverage Источник


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Нардеп Дзензерский скрыл в декларации финансовые обязательства на сумму более 3 млрд грн, — НАПК

Нардеп Дзензерский скрыл в декларации финансовые обязательства на сумму более 3 млрд грн, — НАПК

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Денис Дзензерский Вадим Чуприна Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларации народного депутата Дениса Дзензерского. В частности он не указал действительные финансовые обязательства перед 3 банковскими учреждениями на общую сумму 3 млрд 185 млн


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