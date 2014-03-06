Денис Дзензерский Вадим Чуприна Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларации народного депутата Дениса Дзензерского. В частности он не указал действительные финансовые обязательства перед 3 банковскими учреждениями на общую сумму 3 млрд 185 млн