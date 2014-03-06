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Все из: укрепил

Курс валют на 3 марта: гривну еще укрепили

Курс валют на 3 марта: гривну еще укрепили

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро упал сразу на 21 копейку. Национальный банк Украины на


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Курс валют на 2 марта: гривна укрепляется

Курс валют на 2 марта: гривна укрепляется

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 28 копеек. Национальный банк Украины на


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Курс валют на 1 марта: гривну продолжают укреплять

Курс валют на 1 марта: гривну продолжают укреплять

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 40 копеек. Национальный банк Украины на


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Курс валют на 26 февраля: гривну укрепили перед выходными

Курс валют на 26 февраля: гривну укрепили перед выходными

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 8 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос на 4 копейки. Национальный банк Украины на 26


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