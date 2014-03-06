Министерство иностранных дел приложит все усилия для введения санкций в отношении тех, кого привлекут к выборам президента РФ в оккупированном Крыму Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС». «Будем работать Читать далее
Проведение выборов президента РФ на территории ее посольств возможно лишь при выполнении двух условий Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС». По его словам, ведомство отправило ноту в российское Министерство Читать далее