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Всем причастным к «выборам Путина» в Крыму грозят санкции, — Климкин

Всем причастным к «выборам Путина» в Крыму грозят санкции, — Климкин

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Министерство иностранных дел приложит все усилия для введения санкций в отношении тех, кого привлекут к выборам президента РФ в оккупированном Крыму Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС». «Будем работать


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Климкин выдвинул Москве условия проведения выборов в российских посольствах

Климкин выдвинул Москве условия проведения выборов в российских посольствах

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Проведение выборов президента РФ на территории ее посольств возможно лишь при выполнении двух условий Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС». По его словам, ведомство отправило ноту в российское Министерство


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