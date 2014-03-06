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Курс валют на 6 марта: НБУ еще укрепил гривну

Курс валют на 6 марта: НБУ еще укрепил гривну

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Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке подешевел и в продаже, и в покупке. НБУ не проводил валютный аукцион. А торговый оборот на межбанке составил почти $400 млн. Национальный банк Украины


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Курс валют на 12 февраля: гривна вернулась к росту

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Фото: Прес-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курсы всех основных валют на межбанковском рынке понизились и в продаже, и в покупке. Национальный банк сегодня аукцион не проводил. Национальный банк Украины на 12 февраля 2018 года


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