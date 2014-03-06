Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро упал сразу на 21 копейку. Национальный банк Украины на
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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро упал сразу на 21 копейку. Национальный банк Украины на
НБУ установил официальные курсы валют на среду КИЕВ. Сегодня, 09:49. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 28 февраля. Так, согласно сообщению на сайте регулятора, доллар США
Гривна возобновила падение КИЕВ. Сегодня, 09:12. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України После укрепления гривны, которому уже начали радоваться украинцы, национальная валюта возобновила падение. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 16 февраля.
Фото: Прес-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курсы всех основных валют на межбанковском рынке понизились и в продаже, и в покупке. Национальный банк сегодня аукцион не проводил. Национальный банк Украины на 12 февраля 2018 года
Фото: bank.gov.ua Курсы валют НБУ Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару, при этом курс нацвалюты ослаб к евро и рублю. На межбанке наблюдалась та же тенденция. Национальный банк Украины установил на среду, 24