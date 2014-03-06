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Все из: Макроэкономика

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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Гончаров: экономика Украины похожа на бюджетную пирамиду, как МММ

Гончаров: экономика Украины похожа на бюджетную пирамиду, как МММ

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РИА Новости Украина Украина занимает самое низкое место среди 44 стран в европейском регионе по уровню экономической свободы. В общем рейтинге страна заняла 150 место из 180. Авторы рейтинга отмечают, что в Украине существуют серьезные проблемы в отношении коррупции в судебной системе —


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