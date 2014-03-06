РИА Новости Украина Украина занимает самое низкое место среди 44 стран в европейском регионе по уровню экономической свободы. В общем рейтинге страна заняла 150 место из 180. Авторы рейтинга отмечают, что в Украине существуют серьезные проблемы в отношении коррупции в судебной системе —