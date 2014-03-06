ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник
РИА Новости Украина Украина занимает самое низкое место среди 44 стран в европейском регионе по уровню экономической свободы. В общем рейтинге страна заняла 150 место из 180. Авторы рейтинга отмечают, что в Украине существуют серьезные проблемы в отношении коррупции в судебной системе —