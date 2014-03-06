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Все из: Бизнес и финансы

Депрессия великих. Как Россия встретит новый глобальный кризис

Депрессия великих. Как Россия встретит новый глобальный кризис

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мировая экономика в 2018 году, по уточненным оценкам Всемирного банка, вырастет на 3,1% вместо предполагавшихся ранее 2,9%. Это максимум со времен глобального кризиса десятилетней давности. Впрочем, наряду с ускорением роста отмечается и самый высокий уровень рисков


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Курс валют в Украине: доллар стремительно дешевеет

Курс валют в Украине: доллар стремительно дешевеет

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13 февраля Национальный банк установил курс доллара на уровне 26,84 грн. Об этом сообщается на сайте НБУ. Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, снизился на 21 копейку. Официальная стоимость американской валюты опустилась ниже


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Курс валют в Украине: как спрогнозировать и сохранить сбережения

Курс валют в Украине: как спрогнозировать и сохранить сбережения

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Гривна на сегодня достаточно слаба и крайне чувствительна к наличию валюты в стране. Даже однократная покупка крупной суммы в валюте неким предприятием способна ощутимо качнуть курс. Об этом рассказал шеф-редактор Утра в Большом Городе Константин Игнатчук.


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