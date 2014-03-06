МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мировая экономика в 2018 году, по уточненным оценкам Всемирного банка, вырастет на 3,1% вместо предполагавшихся ранее 2,9%. Это максимум со времен глобального кризиса десятилетней давности. Впрочем, наряду с ускорением роста отмечается и самый высокий уровень рисков Читать далее
13 февраля Национальный банк установил курс доллара на уровне 26,84 грн. Об этом сообщается на сайте НБУ. Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, снизился на 21 копейку. Официальная стоимость американской валюты опустилась ниже Читать далее
Гривна на сегодня достаточно слаба и крайне чувствительна к наличию валюты в стране. Даже однократная покупка крупной суммы в валюте неким предприятием способна ощутимо качнуть курс. Об этом рассказал шеф-редактор Утра в Большом Городе Константин Игнатчук. Читать далее