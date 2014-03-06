Гривна на сегодня достаточно слаба и крайне чувствительна к наличию валюты в стране. Даже однократная покупка крупной суммы в валюте неким предприятием способна ощутимо качнуть курс. Об этом рассказал шеф-редактор Утра в Большом Городе Константин Игнатчук.