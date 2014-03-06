Вице-премьер Украины Павел Розенко проведет встречу с вице-премьером Польши Петром Глинским, на котором будет обсуждаться закон об Институте национальной памяти Встреча состоится в пятницу, 16 февраля, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ». Также будет обсуждаться возможность