Вице-премьер Украины Павел Розенко проведет встречу с вице-премьером Польши Петром Глинским, на котором будет обсуждаться закон об Институте национальной памяти Встреча состоится в пятницу, 16 февраля, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ». Также будет обсуждаться возможность Читать далее
Украинский вице-премьер Павел Розенко намерен в Варшаве добиваться изменения скандального закона об Институте национальной памяти Польши Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает «ДС». «Безусловно, мы не можем не реагировать на последние события, в частности Читать далее