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Розенко поговорит с польскими властями об "антибандеровском" законе

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Вице-премьер Украины Павел Розенко проведет встречу с вице-премьером Польши Петром Глинским, на котором будет обсуждаться закон об Институте национальной памяти Встреча состоится в пятницу, 16 февраля, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ». Также будет обсуждаться возможность


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Розенко намерен заставить поляков изменить "закон о бандеровцах"

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Украинский вице-премьер Павел Розенко намерен в Варшаве добиваться изменения скандального закона об Институте национальной памяти Польши Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает «ДС». «Безусловно, мы не можем не реагировать на последние события, в частности


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