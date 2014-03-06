Сегодня, 14:48 Просмотров: … Чурий отметил ряд факторов, которые оказали поддержку национальной валюте Фото: Pixabay Снижение курса доллара в Украине свидетельствует о смене неблагоприятных для гривни сезонных факторов на благоприятные. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины