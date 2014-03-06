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Рано радовались: курс валют нанес неожиданный удар

Рано радовались: курс валют нанес неожиданный удар

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Гривна возобновила падение КИЕВ. Сегодня, 09:12. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України После укрепления гривны, которому уже начали радоваться украинцы, национальная валюта возобновила падение. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 16 февраля.


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НБУ объяснил, почему обвалился курс доллара в Украине

НБУ объяснил, почему обвалился курс доллара в Украине

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Сегодня, 14:48 Просмотров: … Чурий отметил ряд факторов, которые оказали поддержку национальной валюте Фото: Pixabay Снижение курса доллара в Украине свидетельствует о смене неблагоприятных для гривни сезонных факторов на благоприятные. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины 


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