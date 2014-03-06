Киев, 7 февраля — АиФ-Украина. Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал доклад об объеме теневой экономики 158 стран мира на протяжении 24 лет (в период с 1991 до 2015 года). Теневая экономика составляет более 30% от мирового