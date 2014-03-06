Киев, 14 февраля — АиФ-Украина. В течение предыдущих восьми кварталов экономика Украины демонстрировала исключительно рост и позитивную динамику развития. Информацию передает правительственный портал. Отмечается, что рост реального ВВП за последний квартал составил 0,4%. В то же Читать далее
Международный валютный фонд оценил уровень теневой экономики в Украине. Цифра оказалась довольно большой – 44,8%. Результаты исследований описаны в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц). Согласно расчетам, Читать далее
Международный валютный фонд оценил уровень теневой экономики в Украины. Цифра оказалась довольно большой – 44,8%. Результаты исследований описаны в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц). Согласно расчетам, Читать далее
Киев, 7 февраля — АиФ-Украина. Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал доклад об объеме теневой экономики 158 стран мира на протяжении 24 лет (в период с 1991 до 2015 года). Теневая экономика составляет более 30% от мирового Читать далее