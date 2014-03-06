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Все из: ВВП Украины

Госстат: Экономика Украины растет без спадов уже два года подряд

Госстат: Экономика Украины растет без спадов уже два года подряд

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Киев, 14 февраля — АиФ-Украина. В течение предыдущих восьми кварталов экономика Украины демонстрировала исключительно рост и позитивную динамику развития. Информацию передает правительственный портал. Отмечается, что рост реального ВВП за последний квартал составил 0,4%. В то же


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МВФ пересчитал долю теневой экономики Украины

МВФ пересчитал долю теневой экономики Украины

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Международный валютный фонд оценил уровень теневой экономики в Украине. Цифра оказалась довольно большой – 44,8%. Результаты исследований описаны в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента  МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц). Согласно расчетам,


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Какая доля экономики Украины находится в тени

Какая доля экономики Украины находится в тени

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Международный валютный фонд оценил уровень теневой экономики в Украины. Цифра оказалась довольно большой – 44,8%. Результаты исследований описаны в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента  МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц). Согласно расчетам,


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МВФ: За время независимости почти половина экономики Украины была теневой

МВФ: За время независимости почти половина экономики Украины была теневой

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Киев, 7 февраля — АиФ-Украина. Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал доклад об объеме теневой экономики 158 стран мира на протяжении 24 лет (в период с 1991 до 2015 года). Теневая экономика составляет более 30% от мирового


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