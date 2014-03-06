Нардепы от партии «Видродження» и «Оппоблока» взяли на поруки заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в суде, передает «ДС». По его словам, Соломенский райсуд Киева отпустил чиновника на Читать далее
Возле Соломенского райсуда Киева, где избирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, начались столкновения, в результате чего нацгвардеец получил огнестрельное ранение «Начались первые столкновения между правоохранителями и националистами. Применили слезоточивый газ. Конфликт начался с задержания двух Читать далее
Правоохранители задержали первого заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана в аэропорту «Борисполь», сообщает INSIDER со ссылкой на источники. По словам собеседника, Вугельман прилетел в Киев из Израиля так же добровольно, как до того из Польши Читать далее