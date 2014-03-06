Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "112 Украина"

Все из: 112 Украина

Покушение на Мосийчука изначально планировалось возле канала «112 Украина», – Геращенко

Покушение на Мосийчука изначально планировалось возле канала «112 Украина», – Геращенко

Нет комментариев

Народный депутат Антон Геращенко в студии «112 Украина» Покушение на народного депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука изначально планировалось совершить возле телеканала «112 Украина». Об этом в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина» заявил член


Читать далее
Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в программе «Голос народа». Видео

Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в программе «Голос народа». Видео

Нет комментариев

Открытый источник Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в программе «Голос народа» на телеканале «112 Украина».  Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном Источник: 112.ua Если вы заметили ошибку,


Читать далее
Мемориал героев Небесной сотни будет размещен на одноименной Алее, — Порошенко

Мемориал героев Небесной сотни будет размещен на одноименной Алее, — Порошенко

Нет комментариев

Петр Порошенко. Архивное фото. Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать изменения к закону «Об урегулировании градостроительной деятельности», которые позволят разместить мемориальный комплекс героев Небесной сотни на одноименной Аллее в Киеве. Об этом он сказал на


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top