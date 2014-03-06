Открытый источник Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в программе «Голос народа» на телеканале «112 Украина». Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном Источник: 112.ua Если вы заметили ошибку,