Народный депутат Антон Геращенко в студии «112 Украина» Покушение на народного депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука изначально планировалось совершить возле телеканала «112 Украина». Об этом в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина» заявил член Читать далее
Открытый источник Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в программе «Голос народа» на телеканале «112 Украина». Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram
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Петр Порошенко. Архивное фото. Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать изменения к закону «Об урегулировании градостроительной деятельности», которые позволят разместить мемориальный комплекс героев Небесной сотни на одноименной Аллее в Киеве. Об этом он сказал на Читать далее