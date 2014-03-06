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Все из: герои Небесной сотни

Луценко пообещал открытый судебный процесс над Захарченко и Якименко

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Суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о специальном досудебном следствии и заочном осуждении подозреваемых в организации расстрела Небесной сотни Об этом 18 февраля заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает «ДС» со ссылкой на «112 Украина» «Хочу сказать вам главное.


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Порошенко разрешил родственникам героев Небесной cотни досрочно выходить на пенсию

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Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших и пострадавших во время Революции Достоинства Документ он подписал во время открытия выставки ко Дню Героев Небесной Сотни, передает «ДС». «8


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Порошенко примет участие в суде по делу Майдана

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Президент Петр Порошенко решил принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений во время Революции достоинства 2014 года Об этом он сказал во время открытия выставки ко Дню героев Небесной Сотни, передает «ДС». «Впервые в украинской


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