Суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о специальном досудебном следствии и заочном осуждении подозреваемых в организации расстрела Небесной сотни Об этом 18 февраля заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает «ДС» со ссылкой на «112 Украина» «Хочу сказать вам главное. Читать далее
Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших и пострадавших во время Революции Достоинства Документ он подписал во время открытия выставки ко Дню Героев Небесной Сотни, передает «ДС». «8 Читать далее
Президент Петр Порошенко решил принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений во время Революции достоинства 2014 года Об этом он сказал во время открытия выставки ко Дню героев Небесной Сотни, передает «ДС». «Впервые в украинской Читать далее