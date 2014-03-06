Украинское фото Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о желании стать премьером или мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza. «Я готов быть премьером, я много раз об этом говорил»,
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Украинское фото Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о желании стать премьером или мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza. «Я готов быть премьером, я много раз об этом говорил»,
Сегодня, 12:03 Просмотров: … Премьер ожидает более 2% роста ВВП по итогам 2017 года, но отмечает, что темпы роста экономики должны быть выше Фото: Pixabay В Кабмине ожидают, что экономический рост по итогам 2017 года составит