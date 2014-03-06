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Все из: доллар гривна

Курс валют на 14 февраля: гривна продолжает дорожать

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Фото: Korrespondent.net Курс валют НБУ Нацбанк незначительно укрепил курс национальной валюты к доллару, но при этом ослабил к евро. Похожая тенденция наблюдалась и на межбанке. Национальный банк Украины на 14 февраля 2018 года укрепил курс


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Курс валют на 5 февраля: гривну ослабили перед выходными

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Фото: Корреспондент.net Курс валют НБУ Национальный банк Украины ослабил официальную гривну к доллару на одну копейку. По отношению к евро, курс национальной валюты упал на 11 копеек. Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 февраля


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Курс валют на 31 января: гривна укрепилась

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Фото: Корреспондент.net Курсы валют НБУ Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару на 23 копейки. По отношению к евро, курс национальной валюты вырос на 17 копеек. Национальный банк Украины установил на среду, 31 января


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Курс валют на 29 января: гривна укрепляется перед выходными

Курс валют на 29 января: гривна укрепляется перед выходными

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Фото: Корреспондент.net Гривна укрепляется к евро и доллару Национальный банк Украины укрепил на 19 копеек официальный курс гривны к доллару. При этом курс национально валюты к евро укрепился на 16 копеек. Национальный банк Украины установил


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Курс валют на 26 января: гривна укрепляется

Курс валют на 26 января: гривна укрепляется

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Фото: Корреспондент.net Официальная гривна укрепляется Национальный банк Украины укрепил на 12 копеек официальный курс гривны к доллару. При этом курсы евро и рубля регулятор практически не изменил. Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 января


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Курс валют на 25 января: гривна дешевеет к евро

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Фото: Корреспондент.net Гривна стабильна к доллару Национальный банк Украины оставил почти неизменным курс гривны к доллару. Но при этом сильно ослабил национальную валюту по отношении к евро. Национальный банк Украины установил на четверг, 25 января


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