Канада поддерживает направление на Донбасс миротворческой миссии ООН Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время «Украинского ланча» в Мюнхене, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ». «Миротворцы — это важное предложение, чтобы сохранить