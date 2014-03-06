В Канаде дали оценку войне в Украине Деловая столица Миротворцы на Украине: какие страны могли бы выделить контингенты Сайт газеты ОБЗОР Full coverage Источник
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В Канаде дали оценку войне в Украине Деловая столица Миротворцы на Украине: какие страны могли бы выделить контингенты Сайт газеты ОБЗОР Full coverage Источник
Канада поддерживает направление на Донбасс миротворческой миссии ООН Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время «Украинского ланча» в Мюнхене, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ». «Миротворцы — это важное предложение, чтобы сохранить