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Все из: Христя Фриланд

В Канаде дали оценку войне в Украине

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В Канаде дали оценку войне в Украине  Деловая столица Миротворцы на Украине: какие страны могли бы выделить контингенты  Сайт газеты ОБЗОР Full coverage Источник


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Канада обещает поддержать любой формат миротворцев на Донбассе

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Канада поддерживает направление на Донбасс миротворческой миссии ООН Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время «Украинского ланча» в Мюнхене, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ». «Миротворцы — это важное предложение, чтобы сохранить


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