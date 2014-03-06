Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке подешевел и в продаже, и в покупке. НБУ не проводил валютный аукцион. А торговый оборот на межбанке составил почти $400 млн. Национальный банк Украины
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Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке подешевел и в продаже, и в покупке. НБУ не проводил валютный аукцион. А торговый оборот на межбанке составил почти $400 млн. Национальный банк Украины
Фото: Korrespondent.net Курс валют НБУ Нацбанк незначительно укрепил курс национальной валюты к доллару, но при этом ослабил к евро. Похожая тенденция наблюдалась и на межбанке. Национальный банк Украины на 14 февраля 2018 года укрепил курс
Фото: Прес-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курсы всех основных валют на межбанковском рынке понизились и в продаже, и в покупке. Национальный банк сегодня аукцион не проводил. Национальный банк Украины на 12 февраля 2018 года
Фото: Корреспондент.net Курс валют НБУ Национальный банк Украины ослабил официальную гривну к доллару на одну копейку. По отношению к евро, курс национальной валюты упал на 11 копеек. Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 февраля
Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс американского доллара на межбанке несущественно вырос и в продаже, и в покупке. Национальный банк не проводил в четверг валютный аукцион. Национальный банк Украины на 2 февраля 2018
Фото: Корреспондент.net Курсы валют НБУ Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару на 23 копейки. По отношению к евро, курс национальной валюты вырос на 17 копеек. Национальный банк Украины установил на среду, 31 января
Фото: Корреспондент.net Гривна укрепляется к евро и доллару Национальный банк Украины укрепил на 19 копеек официальный курс гривны к доллару. При этом курс национально валюты к евро укрепился на 16 копеек. Национальный банк Украины установил