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Все из: Волкер

«Самая большая российская группировка за всю Сирийскую войну оказалась мусором»

«Самая большая российская группировка за всю Сирийскую войну оказалась мусором»

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Известный российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр рассказал, что произошло с российскими военными в Сирии 7 февраля, о перспективах появления миротворцев на Донбассе, и о том, начнет ли Путин наступление на Украину после чемпионата мира по футболу


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Волкер обсудил с главой МИД Беларуси урегулирование конфликта на Донбассе

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер обсудили урегулирование конфликта в Украине Встреча прошла «на полях» 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает «ДС» со ссылкой на


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Уступки Украины не помогут ввести миротворцев на Донбасс, — Волкер

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Возможные уступки Украины в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе не будут способствовать размещению там миротворческой миссии ООН Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в Мюнхене, передает «ДС» со


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Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев

Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев

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Павел Климкин и Курт Волкер Марьяна Беца Twitter Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене ситуацию на Донбассе и размещение миротворческой


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