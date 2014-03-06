Известный российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр рассказал, что произошло с российскими военными в Сирии 7 февраля, о перспективах появления миротворцев на Донбассе, и о том, начнет ли Путин наступление на Украину после чемпионата мира по футболу Читать далее
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер обсудили урегулирование конфликта в Украине Встреча прошла «на полях» 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает «ДС» со ссылкой на Читать далее
Возможные уступки Украины в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе не будут способствовать размещению там миротворческой миссии ООН Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в Мюнхене, передает «ДС» со Читать далее
Павел Климкин и Курт Волкер Марьяна Беца Twitter Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене ситуацию на Донбассе и размещение миротворческой Читать далее