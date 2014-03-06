КИЕВ. Вчера, 10:02. Вести-UA || Новости Украины | Новини України Как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета, Читать далее
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 28 копеек.
Национальный банк Украины на Читать далее
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 40 копеек.
Национальный банк Украины на Читать далее
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 8 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос на 4 копейки.
Национальный банк Украины на 26 Читать далее
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 23 копейки. В то же время курс национальной валюты к евро упал на 21 копейку.
Национальный банк Украины на 19 Читать далее