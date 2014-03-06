Компромисс по вопросу размещения миротворцев на Донбассе можно только в рамках диалога с боевиками «ЛДНР» Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует «ДС» со ссылкой на РИА Новости. «Компромисс может быть достигнут исключительно в