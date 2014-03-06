Компромисс по вопросу размещения миротворцев на Донбассе можно только в рамках диалога с боевиками «ЛДНР» Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует «ДС» со ссылкой на РИА Новости. «Компромисс может быть достигнут исключительно в Читать далее
В случае достижения договоренности о проведении в Украине миротворческой операции под эгидой ООН Финляндия должна принять в ней участие Об этом заявил президент этой страны Саули Ниинисте на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает «ДС» со Читать далее
После президентских выборов в России откроется окно дополнительных возможностей по решению войны на Донбассе Об этом в кулуарах 54-й Мюнхенской конференции по безопасности сказал бывший посол США в России Майкл Макфол, сообщает «ДС» со ссылкой на Читать далее
Швеция готова отправить своих военных в составе миротворческого контингента ООН на Донбасс Об этом заявил министр обороны Швеции Питер Хултквист, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина». «Если мы увидим надлежащие Читать далее
Возможные уступки Украины в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе не будут способствовать размещению там миротворческой миссии ООН Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в Мюнхене, передает «ДС» со Читать далее
Работу по вопросу введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо продолжать Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает «ДС» со ссылкой на УНИАН. По словам генсека Читать далее
Канада поддерживает направление на Донбасс миротворческой миссии ООН Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время «Украинского ланча» в Мюнхене, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ». «Миротворцы — это важное предложение, чтобы сохранить Читать далее