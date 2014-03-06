Петр Порошенко выступил на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности. Как и в прошлом году — в пятницу, а не в субботу с ключевыми спикерами калибра Терезы Мей, Жан-Клода Юнкера, Себастьяна Курца, Матеуша Моравецкого и даже Сергея