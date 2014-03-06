Павел Климкин В следующий раз во встрече в «нормандском формате» примут участие министры иностранных дел четырех стран. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter. «Около 20 встреч, приятных и Читать далее
Петр Порошенко выступил на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности. Как и в прошлом году — в пятницу, а не в субботу с ключевыми спикерами калибра Терезы Мей, Жан-Клода Юнкера, Себастьяна Курца, Матеуша Моравецкого и даже Сергея Читать далее
Петр Порошенко и Антониу Гутерриш Официальное интернет-представительство Президента Украины Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-центр главы Читать далее
Из открытых источников Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов Читать далее