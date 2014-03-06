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Все из: Мюнхен

Климкин о срыве переговоров в нормандском формате: В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так

Климкин о срыве переговоров в нормандском формате: В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так

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Павел Климкин В следующий раз во встрече в «нормандском формате» примут участие министры иностранных дел четырех стран. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter. «Около 20 встреч, приятных и


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Назад в 2015 год. Чего не сказал Порошенко в Мюнхене

Назад в 2015 год. Чего не сказал Порошенко в Мюнхене

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Петр Порошенко выступил на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности. Как и в прошлом году — в пятницу, а не в субботу с ключевыми спикерами калибра Терезы Мей, Жан-Клода Юнкера, Себастьяна Курца, Матеуша Моравецкого и даже Сергея


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Порошенко с генсеком ООН пришли к согласию относительно главной задачи миротворцев на Донбассе

Порошенко с генсеком ООН пришли к согласию относительно главной задачи миротворцев на Донбассе

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Петр Порошенко и Антониу Гутерриш Официальное интернет-представительство Президента Украины Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-центр главы


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Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

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Из открытых источников Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов


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