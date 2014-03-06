Фото: Korrespondent.net Курс валют НБУ Нацбанк незначительно укрепил курс национальной валюты к доллару, но при этом ослабил к евро. Похожая тенденция наблюдалась и на межбанке. Национальный банк Украины на 14 февраля 2018 года укрепил курс