Замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко опровергла информацию об обмене украинских политзаключенных в РФ Романа Сущенко и Олега Сенцова на бывших военнослужащих ВСУ Александра Баранова и Максима Одинцова Об этом она написала на своей странице в Facebook, Читать далее
Незаконно удерживаемых в России украинского журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова могут обменять на дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга, передает «112 Украина». «Мы со Читать далее