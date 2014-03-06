Замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко опровергла информацию об обмене украинских политзаключенных в РФ Романа Сущенко и Олега Сенцова на бывших военнослужащих ВСУ Александра Баранова и Максима Одинцова Об этом она написала на своей странице в Facebook,