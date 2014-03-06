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Сущенко и Сенцова не будут менять на крымских дезертиров, — Геращенко

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Замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко опровергла информацию об обмене украинских политзаключенных в РФ Романа Сущенко и Олега Сенцова на бывших военнослужащих ВСУ Александра Баранова и Максима Одинцова Об этом она написала на своей странице в Facebook,


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Сущенко и Сенцова могут обменять на дезертиров Баранова и Одинцова, — Чаплыга

Сущенко и Сенцова могут обменять на дезертиров Баранова и Одинцова, — Чаплыга

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Незаконно удерживаемых в России украинского журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова могут обменять на дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга, передает «112 Украина». «Мы со


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