22 февраля 2018, 23:03 99 просмотров Электронные продажи компании Walmart в течение последнего квартала выросли всего на 23%. Этот показатель на 50% ниже результатов компании за аналогичный период в прошлом году, сообщает CNBC. После обнародования этих данных, акции Читать далее
19 февраля 2018, 12:14 116 просмотров В рамках развития направления Direct to Consumer компания Unilever открывает Axe Shop — первый в мире интернет-магазин мужского бренда по уходу за телом. В 2017 году доля продаж FMCG-брендов через e-commerce в России составила всего 2%, в то время как Читать далее
16 февраля 2018, 10:33 113 просмотра В России ожидается рост рынка электронной коммерции, который, в перспективе нескольких лет, может составить 5–7 трлн рублей в год, сообщает RNS со ссылкой на слова главы «Почты России» Николая Подгулова. «В перспективе нескольких лет объем рынка может составить Читать далее