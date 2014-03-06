19 февраля 2018, 12:14 116 просмотров В рамках развития направления Direct to Consumer компания Unilever открывает Axe Shop — первый в мире интернет-магазин мужского бренда по уходу за телом. В 2017 году доля продаж FMCG-брендов через e-commerce в России составила всего 2%, в то время как