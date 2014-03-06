Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "retail"

Все из: retail

«В e-commerce, если не возвращаются покупатели, бизнес не строится»

«В e-commerce, если не возвращаются покупатели, бизнес не строится»

Нет комментариев

«Какой-то процент e-commerce есть в каждой из отраслей» Владимир: Павел добрый день. Давай поговорим о e-commerce, про его развитие, что с ним происходит, насколько он вытесняет классический ритейл — то есть, оффлайн-магазины — насколько они сейчас


Читать далее
Walmart планирует развивать электронную коммерцию

Walmart планирует развивать электронную коммерцию

Нет комментариев

22 февраля 2018, 23:03 99 просмотров Электронные продажи компании Walmart в течение последнего квартала выросли всего на 23%. Этот показатель на 50% ниже результатов компании за аналогичный период в прошлом году, сообщает CNBC. После обнародования этих данных, акции


Читать далее
Axe запускает интернет-магазин

Axe запускает интернет-магазин

Нет комментариев

19 февраля 2018, 12:14 116 просмотров В рамках развития направления Direct to Consumer компания Unilever открывает Axe Shop — первый в мире интернет-магазин мужского бренда по уходу за телом. В 2017 году доля продаж FMCG-брендов через e-commerce в России составила всего 2%, в то время как


Читать далее
Рынок электронной коммерции вырастет в 5 раз

Рынок электронной коммерции вырастет в 5 раз

Нет комментариев

16 февраля 2018, 10:33 113 просмотра В России ожидается рост рынка электронной коммерции, который, в перспективе нескольких лет, может составить 5–7 трлн рублей в год, сообщает RNS со ссылкой на слова главы «Почты России» Николая Подгулова. «В перспективе нескольких лет объем рынка может составить


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top