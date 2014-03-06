Сегодня, 08:20 Просмотров: … Курс гривни к основным иностранным валютам изменился разнонаправленно Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На сегодня, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,53 грн;1 евро – Читать далее
На сегодня, 14 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,69 грн;1 евро – 32,92 грн;10 российских рублей – 4,62 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, Читать далее
31 Января 2018, 09:19 Просмотров: … Сезонные факторы начнут поддерживать гривню только в конце зимы, уверен специалист Курс гривни но в феврале может зайти на еще один виток девальвации, однако после этого украинская валюта будет укрепляться. Читать далее
На сегодня, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 28,86 грн;1 евро – 35,35 грн;10 российских рублей – 5,11 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, Читать далее