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Все из: гривня

В Украине упал курс доллара и резко подорожал евро

В Украине упал курс доллара и резко подорожал евро

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Сегодня, 08:20 Просмотров: … Курс гривни к основным иностранным валютам изменился разнонаправленно Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На сегодня, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,53 грн;1 евро –


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Курс доллара в Украине упал еще ниже

Курс доллара в Украине упал еще ниже

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На сегодня, 14 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,69 грн;1 евро – 32,92 грн;10 российских рублей – 4,62 грн. Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями,


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Курс доллара в Украине может снова подскочить — эксперт

Курс доллара в Украине может снова подскочить — эксперт

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31 Января 2018, 09:19 Просмотров: … Сезонные факторы начнут поддерживать гривню только в конце зимы, уверен специалист Курс гривни но в феврале может зайти на еще один виток девальвации, однако после этого украинская валюта будет укрепляться.


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Курс евро в Украине побил новый рекорд

Курс евро в Украине побил новый рекорд

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На сегодня, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 28,86 грн;1 евро – 35,35 грн;10 российских рублей – 5,11 грн. Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями,


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