Гривна возобновила падение КИЕВ. Сегодня, 09:12. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України После укрепления гривны, которому уже начали радоваться украинцы, национальная валюта возобновила падение. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 16 февраля.