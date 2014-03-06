НБУ установил официальные курсы валют на среду КИЕВ. Сегодня, 09:49. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 28 февраля. Так, согласно сообщению на сайте регулятора, доллар США