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Гривна укрепилась: опубликован свежий курс валют

Гривна укрепилась: опубликован свежий курс валют

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НБУ установил официальные курсы валют на среду КИЕВ. Сегодня, 09:49. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 28 февраля. Так, согласно сообщению на сайте регулятора, доллар США


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Рано радовались: курс валют нанес неожиданный удар

Рано радовались: курс валют нанес неожиданный удар

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Гривна возобновила падение КИЕВ. Сегодня, 09:12. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України После укрепления гривны, которому уже начали радоваться украинцы, национальная валюта возобновила падение. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 16 февраля.


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