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Курс доллара на 10 марта: валюта вновь готова удивлять

Курс доллара на 10 марта: валюта вновь готова удивлять

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КИЕВ. Вчера, 10:02. Вести-UA || Новости Украины | Новини України Как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета,


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Рано радовались: курс валют нанес неожиданный удар

Рано радовались: курс валют нанес неожиданный удар

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Гривна возобновила падение КИЕВ. Сегодня, 09:12. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України После укрепления гривны, которому уже начали радоваться украинцы, национальная валюта возобновила падение. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 16 февраля.


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