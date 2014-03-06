Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "нормандский формат"

Все из: нормандский формат

Климкин о срыве переговоров в нормандском формате: В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так

Климкин о срыве переговоров в нормандском формате: В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так

Нет комментариев

Павел Климкин В следующий раз во встрече в «нормандском формате» примут участие министры иностранных дел четырех стран. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter. «Около 20 встреч, приятных и


Читать далее
В России анонсировали встречу Лаврова с Климкиным на полях Мюнхенской конференции

В России анонсировали встречу Лаврова с Климкиным на полях Мюнхенской конференции

Нет комментариев

Из открытых источников Министерство иностранных дел России анонсировало встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом во время брифинга 15 февраля заявила официальный


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top