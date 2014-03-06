Новая политика безопасности реальность принесла немало неожиданностей как исследователям, так и практическим игрокам в сфере геополитики Впрочем, их готовность приспосабливаться к этой новой реальности, продемонстрированная в Мюнхене, намекает на то, что не все вокруг нас безнадежно,