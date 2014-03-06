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Все из: Мюнхенская конференция

Мирный план Тимошенко. При чем здесь чемоданчик из «Криминального чтива»

Мирный план Тимошенко. При чем здесь чемоданчик из «Криминального чтива»

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План, о котором говорит Юлия Владимировна, — это чемоданчик авторитета Марселласа Уоллеса. Он часто бывает в кадре, но что в нем — остается только гадать Не успели в Аргентине перехватить партию российского кокса (сорт «Посольский»), как


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Климкин о срыве переговоров в нормандском формате: В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так

Климкин о срыве переговоров в нормандском формате: В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так

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Павел Климкин В следующий раз во встрече в «нормандском формате» примут участие министры иностранных дел четырех стран. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter. «Около 20 встреч, приятных и


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Назад в 2015 год. Чего не сказал Порошенко в Мюнхене

Назад в 2015 год. Чего не сказал Порошенко в Мюнхене

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Петр Порошенко выступил на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности. Как и в прошлом году — в пятницу, а не в субботу с ключевыми спикерами калибра Терезы Мей, Жан-Клода Юнкера, Себастьяна Курца, Матеуша Моравецкого и даже Сергея


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Конференция в Мюнхене. Чем удивил Порошенко

Конференция в Мюнхене. Чем удивил Порошенко

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Новая политика безопасности реальность принесла немало неожиданностей как исследователям, так и практическим игрокам в сфере геополитики Впрочем, их готовность приспосабливаться к этой новой реальности, продемонстрированная в Мюнхене, намекает на то, что не все вокруг нас безнадежно,


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Порошенко и генсек ООН утвердили главную задачу миротворцев на Донбассе

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Главной задачей будущей миссии «голубых касок» на Донбассе должно стать обеспечение полного мира Об этом говорили президент Украины Петр Порошенко и генсек ООН Антониу Гутерриш на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу


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Порошенко рассказал в Мюнхене об уникальной возможности на Донбассе

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Если миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс, регион может стать успешным примером мирного урегулирования насильственного конфликта Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «ДС» со ссылкой


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Порошенко с генсеком ООН пришли к согласию относительно главной задачи миротворцев на Донбассе

Порошенко с генсеком ООН пришли к согласию относительно главной задачи миротворцев на Донбассе

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Петр Порошенко и Антониу Гутерриш Официальное интернет-представительство Президента Украины Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-центр главы


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