Российский монополист «Газпром» перешел на новый уровень — теперь компания не «наперсточники», а игроки в покер Такое мнение в Twitter выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС». «Вчера я Газпром назвал «наперсточниками», а сегодня Читать далее
Министерство иностранных дел приложит все усилия для введения санкций в отношении тех, кого привлекут к выборам президента РФ в оккупированном Крыму Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС». «Будем работать Читать далее
Проведение выборов президента РФ на территории ее посольств возможно лишь при выполнении двух условий Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС». По его словам, ведомство отправило ноту в российское Министерство Читать далее
Ностальгирующие по совку украинцы не чувствуют себя дома в свободной Украине Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя результаты недавнего соцопроса, передает «ДС». «30% украинцев, до сих пор ностальгируют по СССР Читать далее
Павел Климкин В следующий раз во встрече в «нормандском формате» примут участие министры иностранных дел четырех стран. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter. «Около 20 встреч, приятных и Читать далее
Павел Климкин и Курт Волкер Марьяна Беца Twitter Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене ситуацию на Донбассе и размещение миротворческой Читать далее
Из открытых источников Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов Читать далее