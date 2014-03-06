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Все из: Климкин

Климкин действия Газпрома назвал непонятной игрой в покер

Климкин действия Газпрома назвал непонятной игрой в покер

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Российский монополист «Газпром» перешел на новый уровень — теперь компания не «наперсточники», а игроки в покер Такое мнение в Twitter выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС». «Вчера я Газпром назвал «наперсточниками», а сегодня


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Всем причастным к «выборам Путина» в Крыму грозят санкции, — Климкин

Всем причастным к «выборам Путина» в Крыму грозят санкции, — Климкин

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Министерство иностранных дел приложит все усилия для введения санкций в отношении тех, кого привлекут к выборам президента РФ в оккупированном Крыму Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС». «Будем работать


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Климкин выдвинул Москве условия проведения выборов в российских посольствах

Климкин выдвинул Москве условия проведения выборов в российских посольствах

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Проведение выборов президента РФ на территории ее посольств возможно лишь при выполнении двух условий Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС». По его словам, ведомство отправило ноту в российское Министерство


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Климкин предложил способ «излечить» тоскующих по СССР

Климкин предложил способ «излечить» тоскующих по СССР

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Ностальгирующие по совку украинцы не чувствуют себя дома в свободной Украине Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя результаты недавнего соцопроса, передает «ДС». «30% украинцев, до сих пор ностальгируют по СССР


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Климкин о срыве переговоров в нормандском формате: В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так

Климкин о срыве переговоров в нормандском формате: В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так

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Павел Климкин В следующий раз во встрече в «нормандском формате» примут участие министры иностранных дел четырех стран. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter. «Около 20 встреч, приятных и


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Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев

Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев

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Павел Климкин и Курт Волкер Марьяна Беца Twitter Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене ситуацию на Донбассе и размещение миротворческой


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Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

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Из открытых источников Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов


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Экономические новости Украины и мира.
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