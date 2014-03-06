Украина заняла 7 место в рейтинге «несчастных стран», который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы. Индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран, сообщает «Экономическая правда».
Если в 2017 году Украина занимала 5 Читать далее
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у нашей страны есть все необходимое для обеспечения быстрого экономического роста. Об этом он сказал на встрече с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка, сообщает сайт правительства. «Нам нужна реактивная скорость. У нас неплохие сигналы от экономики, но мы понимаем, Читать далее
Во Всемирном банке уверены, что экономика Украины может ускорить рост на 4% в год в случае, если власти продолжат реформы в самых важных направлениях. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила директор банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее словам, в банке не исключают, что Читать далее