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Украина за год улучшила позиции в рейтинге «несчастных стран»

Украина за год улучшила позиции в рейтинге «несчастных стран»

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Украина заняла 7 место в рейтинге «несчастных стран», который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы. Индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран, сообщает «Экономическая правда». Если в 2017 году Украина занимала 5


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Гройсман рассказал, благодаря чему экономика Украины будет расти на 5% ежегодно

Гройсман рассказал, благодаря чему экономика Украины будет расти на 5% ежегодно

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у нашей страны есть все необходимое для обеспечения быстрого экономического роста. Об этом он сказал на встрече с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка, сообщает сайт правительства. «Нам нужна реактивная скорость. У нас неплохие сигналы от экономики, но мы понимаем,


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Рост экономики Украины без реформ невозможен, — Всемирный банк

Рост экономики Украины без реформ невозможен, — Всемирный банк

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Во Всемирном банке уверены, что экономика Украины может ускорить рост на 4% в год в случае, если власти продолжат реформы в самых важных направлениях. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила директор банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее словам, в банке не исключают, что


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Экономические новости Украины и мира.
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