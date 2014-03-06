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Все из: кибервойна

Вслед за британцами США также обвинили Россию в запуске вируса NotPetya

Вслед за британцами США также обвинили Россию в запуске вируса NotPetya

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Администрация Дональда Трампа обвинили Россию в организации одной из крупнейших кибератак в истории, осуществленной в июне 2017 года с помощью вируса NotPetya. Об этом говорится в обнародованном заявлении на сайте Белого дома. «В июне 2017-го года


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В Великобритании обвинили Россию в использовании вируса Petya A

В Великобритании обвинили Россию в использовании вируса Petya A

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Заместитель министра иностранных дел Великобритании, который курирует вопросы кибербезопасности, Тарик Ахмад обвинил Россию в масштабной кибератаке с помощью вируса Petya A на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство AP. «Мы считаем, что российское правительство, особенно


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В США предупредили о дерзких кибероперациях России против Украины

В США предупредили о дерзких кибероперациях России против Украины

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Директор Национальной разведки США Дэн Коутс во время выступления перед Сенатом с докладом «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США» обратил внимание, что в 2018 году Россия продолжит кибератаки на США, однако наиболее дерзкие она совершит против


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