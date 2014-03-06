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Курс валют на 19 февраля: гривна продолжает падение

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 23 копейки. В то же время курс национальной валюты к евро упал на 21 копейку. Национальный банк Украины на 19


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Курс валют на 16 февраля: гривна падает

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару почти на 22 копейки. В то же время курс национальной валюты к евро укрепился на 29 копеек. Национальный банк Украины на


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