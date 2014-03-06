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Все из: Электронная коммерция

Треть населения готова отказаться от сладкого ради интернета

Треть населения готова отказаться от сладкого ради интернета

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Половина пользователей готова ради интернета отказаться на год от алкоголя, треть – от сладостей, а каждый десятый – от секса. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Согласно полученным результатам, 92%


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Электронная коммерция в Казахстане

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25 Января 2018 15:53 Вице-премьер Казахстана Аскар Жумагалиев доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», сообщила пресс-служба Акорды. «Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, в


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