Половина пользователей готова ради интернета отказаться на год от алкоголя, треть – от сладостей, а каждый десятый – от секса. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Согласно полученным результатам, 92% Читать далее
25 Января 2018
15:53
Вице-премьер Казахстана Аскар Жумагалиев доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», сообщила пресс-служба Акорды. «Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, в Читать далее