Петр Порошенко и Фредерика Могерини Официальное интернет-представительство Президента Украины В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии, представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Фредерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Встреча Читать далее
Администрация Президента Украины Президент Петр Порошенко отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства. Порошенко рассказал об Читать далее
Порошенко Українське фото Президент Украины Петр Порошенко настаивает на скорейшем назначении Верховной Радой двух судей Конституционного суда (КСУ) по своей квоте. Об этом Порошенко заявил на церемонии принятия присяги двумя новоназначенными судьями КСУ. «Я хотел бы Читать далее
Петр Порошенко. Архивное фото. Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать изменения к закону «Об урегулировании градостроительной деятельности», которые позволят разместить мемориальный комплекс героев Небесной сотни на одноименной Аллее в Киеве. Об этом он сказал на Читать далее
Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших и пострадавших во время Революции Достоинства Документ он подписал во время открытия выставки ко Дню Героев Небесной Сотни, передает «ДС». «8 Читать далее
Президент Петр Порошенко решил принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений во время Революции достоинства 2014 года Об этом он сказал во время открытия выставки ко Дню героев Небесной Сотни, передает «ДС». «Впервые в украинской Читать далее
В Оболонском районном суде Киева на процессе по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича будет допрошен действующий глава государства Петр Порошенко Об этом сообщил прокурор, который ведет это дело, Руслан Кравченко, передает «ДС» со ссылкой Читать далее