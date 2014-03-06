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Все из: Порошенко

Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии Фредерикой Могерини

Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии Фредерикой Могерини

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Петр Порошенко и Фредерика Могерини Официальное интернет-представительство Президента Украины В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии, представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Фредерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Встреча


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Порошенко заявил о существовании опасности вмешательства РФ в украинские выборы

Порошенко заявил о существовании опасности вмешательства РФ в украинские выборы

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Администрация Президента Украины Президент Петр Порошенко отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства. Порошенко рассказал об


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Порошенко призвал Раду в ближайшее время назначить двух судей КСУ по своей квоте

Порошенко призвал Раду в ближайшее время назначить двух судей КСУ по своей квоте

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Порошенко Українське фото Президент Украины Петр Порошенко настаивает на скорейшем назначении Верховной Радой двух судей Конституционного суда (КСУ) по своей квоте. Об этом Порошенко заявил на церемонии принятия присяги двумя новоназначенными судьями КСУ. «Я хотел бы


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Мемориал героев Небесной сотни будет размещен на одноименной Алее, — Порошенко

Мемориал героев Небесной сотни будет размещен на одноименной Алее, — Порошенко

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Петр Порошенко. Архивное фото. Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать изменения к закону «Об урегулировании градостроительной деятельности», которые позволят разместить мемориальный комплекс героев Небесной сотни на одноименной Аллее в Киеве. Об этом он сказал на


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Порошенко разрешил родственникам героев Небесной cотни досрочно выходить на пенсию

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Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших и пострадавших во время Революции Достоинства Документ он подписал во время открытия выставки ко Дню Героев Небесной Сотни, передает «ДС». «8


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Порошенко примет участие в суде по делу Майдана

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Президент Петр Порошенко решил принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений во время Революции достоинства 2014 года Об этом он сказал во время открытия выставки ко Дню героев Небесной Сотни, передает «ДС». «Впервые в украинской


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Порошенко допросят по делу о госизмене Януковича 21 февраля

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В Оболонском районном суде Киева на процессе по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича будет допрошен действующий глава государства Петр Порошенко Об этом сообщил прокурор, который ведет это дело, Руслан Кравченко, передает «ДС» со ссылкой


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